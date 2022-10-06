Страной-гостем на ПМЭФ-2023 выступят ОАЭ

Автор: Александр Селиванов
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Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».

Как сообщили в администрации Петербурга, ПМЭФ пройдет в городе с 14 по 17 июня.

Отмечается, что Страной-гостем на ПМЭФ-2023 выступят ОАЭ.

В свою очередь советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул важность события.

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03.10.2022 105
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