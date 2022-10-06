Численность постоянного населения Ленобласти по состоянию на 1 августа составила 1 млн 922,6 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

По сравнению с июлем, численность населения 47 региона выросла на 0,6% — примерно на 11 тысяч человек. В городах Ленобласти проживают 1 млн 290,5 тысячи человек, а в селах — 632,1 тысячи. Численность населения выросла за счет миграционного прироста, который превысил естественную убыль населения на 124%.

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В то же время в Петербурге численность населения за месяц напротив сократилось на 0,3% до 5 млн 361,9 тысячи человек. Сокращение происходило из-за естественной убыли и миграционного оттока населения. При этом естественная убыль за 8 месяцев составила 61,1% от общей убыли населения.