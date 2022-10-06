В ЕС запретили обслуживать криптоактивы россиян

Гражданам и резидентам России отныне запрещается создавать учетные записи и хранить цифровые активы в ЕС.

Новый пакет санкций против России затронул и криптосектор. Так, в документе конкретно прописан запрет россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС. И если ранее сумма ограничивалась 10 тыс. евро или эквивалентной ей сумме, то теперь он будет полным.

— Существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптовалют, вне зависимости от суммы средств на кошельке, — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее Фон дер Ляйен объявила об ограничении цен на российскую нефть, запрете на экспорт авиационных товаров и электронных компонентов и ограничениях на импорт российских товаров, что, по ее словам, лишит страну семи миллиардов евро.