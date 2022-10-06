В ЕС запретили обслуживать криптоактивы россиян

Гражданам и резидентам России отныне запрещается создавать учетные записи и хранить цифровые активы в ЕС.
Новый пакет санкций против России затронул и криптосектор. Так, в документе конкретно прописан запрет россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС. И если ранее сумма ограничивалась 10 тыс. евро или эквивалентной ей сумме, то теперь он будет полным.
— Существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптовалют, вне зависимости от суммы средств на кошельке, — говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее Фон дер Ляйен объявила об ограничении цен на российскую нефть, запрете на экспорт авиационных товаров и электронных компонентов и ограничениях на импорт российских товаров, что, по ее словам, лишит страну семи миллиардов евро.
Вам будет интересно
Ethereum перешел на новую модель Proof of Stake. Блокчейн Ethereum перешел на систему Proof of Stake, которую разрабатывал с 2016 года. ...
16.09.2022 167