Одну из популярнейших криптовалют мира можно будет добывать без использования видеокарт

Автор: Анастасия Щербакова
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Ethereum перешел на новую модель Proof of Stake.

Блокчейн Ethereum перешел на систему Proof of Stake, которую разрабатывал с 2016 года.  Теперь добыча этой криптовалюты станет максимально экологичной, поскольку затраты электроэнергии на это снизились почти к нулю.

Proof of Stake не предполагает использование видеокарт для майнинга, пишет портал Decrypt. Поэтому пользователей ждет еще один положительное явление — снижение цен на видеокарты и появление на вторичном рынке видеокарт, ранее задействованных на майнинговых фермах, по бросовой цене.

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