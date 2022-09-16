Одну из популярнейших криптовалют мира можно будет добывать без использования видеокарт

Ethereum перешел на новую модель Proof of Stake.

Блокчейн Ethereum перешел на систему Proof of Stake, которую разрабатывал с 2016 года. Теперь добыча этой криптовалюты станет максимально экологичной, поскольку затраты электроэнергии на это снизились почти к нулю.

Proof of Stake не предполагает использование видеокарт для майнинга, пишет портал Decrypt. Поэтому пользователей ждет еще один положительное явление — снижение цен на видеокарты и появление на вторичном рынке видеокарт, ранее задействованных на майнинговых фермах, по бросовой цене.