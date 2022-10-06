В деревню Лосево прошел очередной инспекционный выезд на место благоустройства

Автор: Александр Селиванов
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В деревне реализуется народная программа Партии «Единая Россия».

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В деревню Лосево прошел очередной инспекционный выезд на место благоустройства Политические партии в России, Политические партии в Ленобласти, политические партии, Партия «Единая Россия», Деревня Лосево, Благоустройство в России, Благоустройство в Ленобласти, благоустройство

«Партийный десант» совершил выезд на место благоустройства дворовой территории по улице Новая 9-11 в деревне Лосево.

Возглавил инспекцию депутат Законодательного собрания Ленинградской области Евгений Смирнов. По его словам, народная программа один из самых действенных инструментов решения проблем жителей.

— С помощью Народной программы мы ориентируемся на реальные потребности и пожелания наших жителей, которые участвовали в ее разработке и как итог — эффективно решаем проблемы, — заключил он.
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05.10.2022 104
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