Дрозденко: более 100 объектов в Ленобласти планируем благоустроить в следующем году

Новое пешеходное пространство в Тосно осмотрел сегодня, 5 октября, губернатор Ленинградской области

Благоустроенная по нацпроекту «Жилье и городская среда» пешеходная зона на пр. Ленина в Тосно стала 50-й территорией, которую привели в порядок в 2022 году. Здесь сделали велодорожку с велопарковками и газоны, высадили деревья и кустарники, установили скамейки и качели, замостили тропинки тротуарной плиткой.

«Продолжается программа «Формирование комфортной городской среды», которая наиболее востребована жителями. Здесь, практически в центре Тосно, сделали прекрасный сквер для прогулок с малыми формами, с освещением. Местный бизнес тоже поучаствовал — обновил фасады и вывески. Мы эту программу не сокращаем. Более 100 объектов планируем благоустроить в следующем году», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Отметим, что всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий. Всего в Ленинградской области в этом году благоустроено уже 52 общественных пространств из заявленных 77.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета. Реализация этих проектов пройдет в 2022 году.