В Госдуме предлагают изъять автомобили, брошенные россиянами на границе

Такое предложение сделал депутат Олег Морозов.

В законодательство предложили внести изменения, которые позволили бы изымать машины у граждан России, покинувших страну. Движимое имущество россиян предлагается забирать, если оно брошено продолжительное время. определенного срока, заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы, — цитирует Олега Морозова РИА Новости.

Ранее о необходимости разобраться со множеством машин, оставленных на границах россиянами, предлагал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.