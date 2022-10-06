Продажи легковых машин в России упало почти на 60%

Рекордное снижение спроса на легковушки произошло в сентябре.
Как рассказали в Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и небольших коммерческих авто в России в сентябре упали на 59,6% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Продано было за минувший месяц всего 46,7 тысяч машин.
В сентябре 2022 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 59,6% по сравнению с сентябрем 2021 года, или на 68 901 штуку, продажи составили 46 698 автомобилей, — указано в отчете.