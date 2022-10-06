В Ленобласти полным ходом идут работы по расчистке русла реки Волхов

На реке улучшают условия судоходства.

По информации администрации Ленобласти, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» проводит работы по увеличению гарантированной глубины на судовом ходу по реке Волхов с 1,95 до 2,4 метра.

Отмечается, что это позволит привлечь новые суда и увеличить пассажиропоток на активно развивающемся направлении перевозок.

— Также планируется строительство нового причала в городе Волхов, — отметил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.