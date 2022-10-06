В Ленобласти полным ходом идут работы по расчистке русла реки Волхов

На реке улучшают условия судоходства.
По информации администрации Ленобласти, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» проводит работы по увеличению гарантированной глубины на судовом ходу по реке Волхов с 1,95 до 2,4 метра.
Отмечается, что это позволит привлечь новые суда и увеличить пассажиропоток на активно развивающемся направлении перевозок.
— Также планируется строительство нового причала в городе Волхов, — отметил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
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05.10.2022 86