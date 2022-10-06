Им привилось почти 2000 петербуржцев.
Как отмечает пресс-центр комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, назальная форма «Спутника V» не имеет побочных эффектов и легче переносится. Она предпочтительна для повторной вакцинации.
Своевременная вакцинация и ревакцинация позволит не допустить новой волны коронавируса в межсезонье. Сегодня можно привиться не только традиционным способом, но и получить вакцину в виде спрея. Это проще, но не менее эффективно. Защитите себя и своих близкихгубернатор Александр Беглов