В Ленобласти выбрали лучшего работника противопожарной службы

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленобласти на протяжении двух дней выбирали «Лучшего работника противопожарной службы». Соревнования проходили на территории 100-й пожарной части Леноблпожспаса.

Так, лучшим командиром отделения стал Илья Марков из 130-й части Кировского района, пожарным — Егор Громов (100-я пожарная часть Всеволожского района), инструктором противопожарной профилактики — Кристина Чеснокова (ОГПС Волховского района), диспетчером — Алиса Самкова из Всеволожского района.

Лучшими начальниками части стал Алексей Сапегин (100-я пожарная часть Всеволожского района) и караула – Олег Лебедько (131-й пожарной части Кировского района).

В Ленобласти выбрали лучшего работника противопожарной службы соревнования, противопожарная служба, Пожарные, Ленобласть, конкурс
В Ленобласти выбрали лучшего работника противопожарной службы соревнования, противопожарная служба, Пожарные, Ленобласть, конкурс
В Ленобласти выбрали лучшего работника противопожарной службы соревнования, противопожарная служба, Пожарные, Ленобласть, конкурс
В Ленобласти выбрали лучшего работника противопожарной службы соревнования, противопожарная служба, Пожарные, Ленобласть, конкурс
В Ленобласти выбрали лучшего работника противопожарной службы соревнования, противопожарная служба, Пожарные, Ленобласть, конкурс
Фото: Леноблпожспас

Как объяснили в комитете правопорядка и безопасности, подобные конкурсы тренируют теоретические, практические и физические навыки огнеборцев. Конкурс проводится ежегодно.

Вам будет интересно
В Ленобласти выбрали лучших водителей автобусов
Комитет Ленинградской области по транспорту подвел итоги конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов. Водители автобусов должны были показать свои знания и...
16.09.2022 206
Автор