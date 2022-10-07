В Ленобласти выбрали лучшего работника противопожарной службы

В Ленобласти на протяжении двух дней выбирали «Лучшего работника противопожарной службы». Соревнования проходили на территории 100-й пожарной части Леноблпожспаса.

Так, лучшим командиром отделения стал Илья Марков из 130-й части Кировского района, пожарным — Егор Громов (100-я пожарная часть Всеволожского района), инструктором противопожарной профилактики — Кристина Чеснокова (ОГПС Волховского района), диспетчером — Алиса Самкова из Всеволожского района.

Лучшими начальниками части стал Алексей Сапегин (100-я пожарная часть Всеволожского района) и караула – Олег Лебедько (131-й пожарной части Кировского района).

Фото: Леноблпожспас

Как объяснили в комитете правопорядка и безопасности, подобные конкурсы тренируют теоретические, практические и физические навыки огнеборцев. Конкурс проводится ежегодно.