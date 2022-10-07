Экс-главу Всеволожского района обвинили в незаконном хранении оружия

Бывшему главе Всеволожского района Ленобласти Александру Соболенко предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия.

По данным издания «Коммерсантъ», в деле также появились новые фигуранты, которых следствие считает сообщниками экс-чиновника. Это бывший председатель правления СНТ «Осинка» Алексей Ференц и житель этого товарищества, замгендиректора юридической компании «Юрэнергосервис» Александр Смирнов. Всем им инкриминируется незаконное отчуждение 20 гектаров муниципальной земли на сумму 121,4 миллиона рублей. Ференц и Смирнов отправлены судом под домашний арест. Соболенко содержится в СИЗО.

По версии следствия, в 2012—2013 гг. Соболенко от лица администрации муниципального образования заключил с СНТ «Осинка» договор аренды земельного участка площадью почти 20 га для передачи земли льготникам, однако затем расторг этот договор, причинив муниципальному образованию ущерб более чем в 121,4 млн рублей.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступной схеме. Расследование курирует лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.