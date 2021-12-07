Бывший глава администрации Всеволожского района Ленобласти Александр Соболенко задержан и уже доставлен в изолятор временного содержания в Москве.

Как ранее сообщал ivbg.ru, ему предъявлено обвинение в многомиллионной растрате. Уголовное дело было возбуждено после рассмотрения заявления граждан, обратившихся на личный прием к председателю СК России Александру Бастрыкину.

По версии следствия, бывший глава района с 2012 по 2013 года на основании обращения председателя СНТ «Осинка» вынес ряд постановлений о выделении земли для расширения садоводства. По документам на кадастровый учет в Росреестре был поставлен участок площадью почти 20 га. Затем администрация района и СНТ заключили договор аренды, который предполагал передачу земельных участков для льготных граждан. Однако с целью растраты Соболенко решил договор расторгнуть, исключив тем самым возможность предоставления земельных участков льготной категории граждан. Ущерб же оценен более чем в 121 млн рублей.