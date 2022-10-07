Глава соседней с Ленобластью республики поделился кадрами рациона призванных резервистов.

В своем «ВК» глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как кормят в республике мобилизованных резервистов.

Рациону военнослужащих можно позавидовать. В качестве основных блюд мобилизованным предлагают суп и пюре с котлетами, а на закуску — бутерброды с красной икрой и лососем. Также в меню резервистов есть овощи, фрукты и йогурты.