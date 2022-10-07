Глава соседней с Ленобластью республики поделился кадрами рациона призванных резервистов.
В своем «ВК» глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как кормят в республике мобилизованных резервистов.
Рациону военнослужащих можно позавидовать. В качестве основных блюд мобилизованным предлагают суп и пюре с котлетами, а на закуску — бутерброды с красной икрой и лососем. Также в меню резервистов есть овощи, фрукты и йогурты.
Фото: Артур Парфенчиков
Кормим наших мобилизованных ребят за ужином перед отправкой в войска карельскими продуктами. Это тоже возможность поддержать наших защитников, дать в дорогу ощущения заботы родной Карелии, — похвастался Парфенчиков.