Глава Ленобласти поздравил Президента России с юбилеем

Владимир Путин отмечает сегодня своё 70-летие. От лица жителей Ленобласти с юбилеем главу государства поздравил Александр Дрозденко.

«Поздравляю с днём рождения Президента РФ, человека, для которого служение России — дело всей жизни. Владимир Владимирович, с Вами — наша поддержка и вера в Победу», — написал на своей страничке Вконтакте Александр Юрьевич.

Также глава Ленобласти отправил поздравление Президенту России от лица всех жителей 47 региона, в котором подчеркнул, что Владимир Владимирович был и остается непреклонным во всем, что касается защиты государства и его граждан, обеспечения суверенитета нашей Родины. Сегодня, когда Россия столкнулась с беспрецедентными угрозами извне, когда враг открыто угрожает целостности страны, Вы сумели сплотить сограждан для ее защиты, дать им веру Победу, в справедливость и правоту нашего исторического выбора.

«Ленинградцы передают Вам, уважаемый Владимир Владимирович, свою безусловную поддержку и самые искренние пожелания здоровья и неистощимых сил, чтобы свершить задуманное во имя России, ее будущего!», — подытожил свое поздравление глава Ленобласти.

Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Сегодня президенту России исполняется 70 лет. В этом году, как сообщает Дмитрий Песков, день рождения президента тоже будет рабочим. По словам пресс-секретаря, у главы страны запланированы “рабочие мероприятия”.