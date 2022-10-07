Клишас: угрожать гражданам за отказ от мобилизации неправомерно

Сенатор Андрей Клишас заявил, что военкоматы не могут угрожать гражданам за отказ от мобилизации.

Об этом Член Совета Федерации Андрей Клишас рассказал Фонтанке.

В военкоматах стали угрожать резервистам уголовной ответственностью по статье 328 УК РФ. Как подчеркнул сенатор, она распространяется только на призывников срочной службы. На подлежащих мобилизации эта статья не может распространяться, считает политик.