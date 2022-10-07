Михаил Ильин ответил на самые популярные вопросы о частичной мобилизации в Ленобласти

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин ответил на главные вопросы о частичной мобилизации, волнующие жителей Ленобласти.

В эксклюзивном интервью «Невским новостям» чиновник рассказал о том, кому и на каких основаниях вручают повестки, кто нужен на передовой, почему иногда мобилизуют тех, кого не должны, а на границах выстроились очереди из уклонистов, спешащих покинуть Россию. Он также прокомментировал сообщения в соцсетях о недостаточном обмундировании мобилизованных и запрете на использование мобильных телефонов.

В частности, сейчас в Ленобласти призывают граждан от 21 года до 50 лет.

«Догадываюсь, что вы меня спросите, а как же 35 лет, которые озвучиваются. Да, действительно приоритетный возраст, будем так говорить, — стрелки до 35 лет. То есть это те люди, которые в состоянии быстро перемещаться в пространстве, переносить вооружение и непосредственно вести бой», — отметил он.

Все они будут обеспечены необходимым, а чего будет не хватать — регион допоставит. Сейчас докупаются спальные мешки, коврики. Насчет мобильных телефонов, то у всех мобилизованных они сейчас с собой.

«Я выскажу свою личную точку зрения. Я бы все телефоны отнимал. Но не исходя из запрета связи с родственниками. Я лично считаю, что они излишние. Можно было бы придумать гораздо более простые средства общения вплоть до городского телефона. Но сейчас другой мир. А поэтому никто ни у кого телефоны не отнимает до захода в зону боевых действий», — сказал Ильин.

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