Михаил Ильин ответил на самые популярные вопросы о частичной мобилизации в Ленобласти

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин ответил на главные вопросы о частичной мобилизации, волнующие жителей Ленобласти.
В эксклюзивном интервью «Невским новостям» чиновник рассказал о том, кому и на каких основаниях вручают повестки, кто нужен на передовой, почему иногда мобилизуют тех, кого не должны, а на границах выстроились очереди из уклонистов, спешащих покинуть Россию. Он также прокомментировал сообщения в соцсетях о недостаточном обмундировании мобилизованных и запрете на использование мобильных телефонов.
В частности, сейчас в Ленобласти призывают граждан от 21 года до 50 лет.
Все они будут обеспечены необходимым, а чего будет не хватать — регион допоставит. Сейчас докупаются спальные мешки, коврики. Насчет мобильных телефонов, то у всех мобилизованных они сейчас с собой.
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