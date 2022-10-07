Детские новогодние праздник в Ленобласти проведут, несмотря на отмену развлекательных массовых мероприятий

По организации новогодних праздников, в том числе, украшению населенных пунктов, будут даны дополнительные рекомендации, уточнила пресс-служба правительства Ленобласти.
При этом детские новогодние праздники отменяться не будут.
Напомним, в Ленобласти по поручению Александра Дрозденко отменены все массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы. Освободившиеся средства будут перераспределены на текущие нужды, включая поддержку жителей Ленобласти, участвующих в спецоперации, и их семей.
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