Детские новогодние праздник в Ленобласти проведут, несмотря на отмену развлекательных массовых мероприятий

По организации новогодних праздников, в том числе, украшению населенных пунктов, будут даны дополнительные рекомендации, уточнила пресс-служба правительства Ленобласти.

При этом детские новогодние праздники отменяться не будут.

Напомним, в Ленобласти по поручению Александра Дрозденко отменены все массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы. Освободившиеся средства будут перераспределены на текущие нужды, включая поддержку жителей Ленобласти, участвующих в спецоперации, и их семей.