Разрешение на строительство дошкольного учреждения на 110 мест в Кудрово уже выдал госстройнадзор Ленинградской области.

Новый трехэтажный детский сад, рассчитанный на шесть групп, появится на Столичной улице. Его построит группа компаний Setl City. Срок действия выданного разрешения истекает осенью 2023 года.

Также для ребят откроются залы для музыкальных, физкультурных занятий и кружков. Правильное питание обеспечит собственный пищеблок, способный производить 1114 блюд в сутки. Также предусмотрены медицинский блок с кабинетами психолога и логопеда.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.