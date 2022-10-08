Отмечается, что мобилизационные сборы в стране с военнослужащими запаса носят постоянный характер.

Глава ведомства Виктор Хренин так же уточнил, что 60% военнослужащих — уже контрактники, поэтому необходимости создавать в стране контрактную армию нет.

Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве