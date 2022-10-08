Минобороны Беларуси сообщило о готовности выставить 500 тысяч резервистов

Автор: Анастасия Щербакова
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Отмечается, что мобилизационные сборы в стране с военнослужащими запаса носят постоянный характер.

Глава ведомства Виктор Хренин так же уточнил, что 60% военнослужащих — уже контрактники, поэтому необходимости создавать в стране контрактную армию нет.

Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве
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Официальный канал Министерства обороны Республики Беларусь
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