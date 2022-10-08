В сравнении с прошлым годом показатель снизился на 37% в лотах и на 10% по выручке.

Эксперты отмечают, что средний бюджет покупки жилья повысился на 39%, и достиг 9,8 млн рублей. В связи с этим выручка строительных компаний в Петербурге и Ленобласти снизилась всего на 4% — сообщает Мойка 78.

По мнению специалистов, она продолжит свое снижение. Они считают, что это связано ужесточением условий выдачи ипотечных кредитов.