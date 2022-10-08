В Петербурге начался спад по количеству сделок с ипотекой

Автор: Анастасия Щербакова
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В сравнении с прошлым годом показатель снизился на 37% в лотах и на 10% по выручке.

Эксперты отмечают, что средний бюджет покупки жилья повысился на 39%, и достиг 9,8 млн рублей. В связи с этим выручка строительных компаний в Петербурге и Ленобласти снизилась всего на 4% — сообщает Мойка 78.

По мнению специалистов, она продолжит свое снижение. Они считают, что это связано ужесточением условий выдачи ипотечных кредитов.

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22.07.2022 308
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