Появилось видео взрыва на Крымском мосту

На видео попал момент детонации движущегося грузовика.
В сети распространяется ролик, на который попал момент взрыва на Крымском мосту. Во время движения грузовик детонирует и падает в море. Что именно послужило причиной взрыва, до сих пор неизвестно.
Тем временем сообщается, что ремонт обрушившихся пролетов моста будет сделан до 31 октября.
Вам будет интересно
Сообщается о ЧП на Крымском мосту 8 октября. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета. <pre><span style="font-size: 10pt;">Фото: RT на русском...
08.10.2022 80