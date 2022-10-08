Появилось видео взрыва на Крымском мосту

Автор: Анастасия Щербакова
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На видео попал момент детонации движущегося грузовика.

В сети распространяется ролик, на который попал момент взрыва на Крымском мосту. Во время движения грузовик детонирует и падает в море. Что именно послужило причиной взрыва, до сих пор неизвестно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем временем сообщается, что ремонт обрушившихся пролетов моста будет сделан до 31 октября.

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08.10.2022 80
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