Появилось видео взрыва на Крымском мосту

На видео попал момент детонации движущегося грузовика.

В сети распространяется ролик, на который попал момент взрыва на Крымском мосту. Во время движения грузовик детонирует и падает в море. Что именно послужило причиной взрыва, до сих пор неизвестно.

Тем временем сообщается, что ремонт обрушившихся пролетов моста будет сделан до 31 октября.