На Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль: два пролета обрушились

Сообщается о ЧП на Крымском мосту 8 октября. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета.
Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова, — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
<pre><span style=»font-size: 10pt;»>Фото: RT на русском </span></pre>
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