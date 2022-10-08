На Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль: два пролета обрушились

Сообщается о ЧП на Крымском мосту 8 октября. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета.

Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова, — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.