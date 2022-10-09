В Петербурге была замечена крайне смелая крыса — видео

Автор: Александр Селиванов
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Городской паразит не боялся ни прохожих, ни оператора.

Очевидец поделился в Telegram-канале «Петербург сейчас» видеороликом, на котором очень смела крыса позировала ему.

Грызун не испугался прохожих и спокойно вела себя перед камерой.

— Крайне смелая крыса с Лиговского проспекта. Настолько привыкли к людям, что совсем не боятся, — отметил автор поста.
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01.10.2022 364
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