В Петербурге была замечена крайне смелая крыса — видео

Городской паразит не боялся ни прохожих, ни оператора.

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Очевидец поделился в Telegram-канале «Петербург сейчас» видеороликом, на котором очень смела крыса позировала ему.

Грызун не испугался прохожих и спокойно вела себя перед камерой.

— Крайне смелая крыса с Лиговского проспекта. Настолько привыкли к людям, что совсем не боятся, — отметил автор поста.