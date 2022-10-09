Драка между Вугаром и Эльваром закончилась убийством в петербургском ресторане

Пострадавшего не успели довезти до больницы.
Во информации телеграм-канала Mash на Мойке, в ресторане «Европа» на Витебском проспекте произошла массовая драка, в ходе которой погиб человек.
Так, 26-летний Вугар что-то не поделил с 31-летним Эльваром, тот достал травматический пистолет «Гроза» и как минимум пять раз выстрелил в оппонента. В итоге раненого парня родители повезли в больницу на такси, по дороге он скончался.
Стрелка задержали, дело возбудили по статье «Убийство».
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04.10.2022 403