Невролог Хорошев заявил, что полный отказ от алкоголя может быть вреден для здоровья

Животные употребляют забродившие фрукты.

Полный отказ от алкоголя может навредить здоровью. Об этом рассказал невролог Павел Хорошев в интервью изданию Lenta.

Эксперт пояснил, что малые дозы спиртного поддерживают психологическое здоровье и улучшают эластичность сосудов.

— Замечено, что все высокоразвитые животные пристрастны к нему в той или иной степени. Они ищут в лесу какие-то дикие прокисшие яблоки, съедают и испытывают долгую эйфорию, — Павел Хорошев, невролог.

Вам будет интересно Продажи крепкого алкоголя в России за полгода упали на 15% Граждане России стали меньше тратить и в целом закупать алкоголь. Товароучетный сервис «Контур.Маркет» провел исследование, результаты которого показали, что продажи в... 05.10.2022 79

Специалист пояснил, что самым безопасным продуктом является водка, но у людей часто бывает проблема с дозировкой. Также можно разводить с водой саке примерно до 20 градусов.

Самыми опасными напитками Хорошев назвал пиво, вино, виски и коньяк