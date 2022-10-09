Заморозки ожидаются в регионе в ночное время.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, в понедельник, 10 октября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
Температура воздуха в ночное время местами упадет -2 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 м/с.
Атмосферное давление будет повышаться ночью.
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