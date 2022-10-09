С высоты «Лахта Центра»: петербуржцам показали кадры надвигающегося на город циклона

Они чаще всего образуются над поверхностью Атлантического океана.

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В паблике «Лахта Центр» в социальной сети «ВКонтакте» показали видео, на котором атлантический циклон «Зельда» постепенно накрывает Петербург.

Как сообщаю синоптики, такие циклоны, чаще всего образуются над поверхностью Атлантического океана или над Балканами и Черноморьем. Зачастую они проходят над Северной столицей.

Запись велась с общественно-делового комплекса «Лахта Центр».