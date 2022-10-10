В работе Telegram в России произошел сбой

Пользователи в России столкнулись с техническими проблемами в работе мессенджера Telegram.
Сбой произошел в Telegram. Неполадки в работе мессенджера заметили пользователи из России, следует из данных Brand Analytics, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 09:45 по московскому времени больше половины россиян заявили, что Telegram не работает, 23% отметили сложности с отправкой сообщений, 13% выявили неполадки с получением сообщений.
Уточняется, что также в мессенджере замедлилась отправка сообщений, а ряду пользователей не приходят уведомления о новых сообщениях.
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19.09.2022 151
Наибольшее количество сообщений о неполадках в работе Telegram пришло из Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы.