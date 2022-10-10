«Коммерсант»: 70% компаний отменили новогодние корпоративы

Бизнес принимает такое решение вслед за региональными и муниципальными властями.

Две трети предприятий, планировавших праздничные мероприятия для сотрудников и клиентов, решили не проводить их. Это уже привело к снижению загрузки популярных площадок и отелей, а также ожидаемо негативно скажется на доходах артистов, музыкантов и операторов кейтеринга, пишет газета «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что традиционно к началу октября уже оказываются забронированы почти все места для проведения корпоративов, но в этом году — только 40% площадок.