«Коммерсант»: 70% компаний отменили новогодние корпоративы

Бизнес принимает такое решение вслед за региональными и муниципальными властями.
Две трети предприятий, планировавших праздничные мероприятия для сотрудников и клиентов, решили не проводить их. Это уже привело к снижению загрузки популярных площадок и отелей, а также ожидаемо негативно скажется на доходах артистов, музыкантов и операторов кейтеринга, пишет газета «Коммерсант».
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что традиционно к началу октября уже оказываются забронированы почти все места для проведения корпоративов, но в этом году — только 40% площадок.
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07.10.2022 601