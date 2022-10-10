Иномарку за 2,5 млн рублей угнали в Глажево

По информации ivbg.ru, 9 октября в полицию Киришского района обратился 46-летний специалист по радиоаппаратуре из Санкт-Петербурга.

У мужчины угнали светло-зеленый Hyundai Tucson, который был припаркован возле пятиэтажного жилого дома в поселке Глажево. Материальный ущерб автовладельца составил 2,5 млн рублей.

Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.