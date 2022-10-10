В Ленобласти семьи мобилизованных получат льготные проездные

Автор: Гузель Галимова
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До конца октября в Ленобласти начнут принимать документы для оформления льготного проезда на автобусах для членов семей мобилизованных.

Решение о предоставлении услуги будет принимать Центр соцзащиты населения. Эта процедура займет максимум девять рабочих дней. Для оформления могут попросить предоставить заявление и справку о подтверждении прохождения военной службы.

С полным списком мер социальной поддержки семей мобилизованных жителей Ленобласти можно ознакомиться здесь.

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