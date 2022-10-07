Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий кредитные каникулы мобилизованным гражданам, участникам специальной операции и членам их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Под действие закона попадают не только военнослужащие Минобороны, но и росгвардейцы, сотрудники МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов государственной охраны, военной прокуратуры и СК, участвующие в специальной операции.

В соответствии с законопроектом, военнослужащий-заемщик вправе приостановить исполнение обязательств или уменьшить платежи по договорам кредита или займа, включая ипотеку, заключенным до дня мобилизации, подписания контракта или начала участия в спецоперации. Взять кредитные каникулы можно будет на срок мобилизации, действия контракта или участия в СВО плюс 30 дней. Заявление в банк можно подать не позднее 31 декабря 2023 года.