Ассоциация «Руспродсоюз» попросила Минпромторг увеличить сроки годности продуктов

Ассоциация «Руспродсоюз» обратилась в Минпромторг с просьбой рекомендовать ретейлерам смягчить стандарты.

Организация предложила установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%. Сейчас федеральные ретейлеры требуют в среднем 60-65% остаточного срока годности.

По данным поставщиков, многие торговые сети не принимают товар со сроком 730 дней, начиная с 439-го дня до его окончания. При этом средний срок продажи продуктов длительного хранения в рознице составляет около 50 дней.