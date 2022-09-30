Двоих задержали за разбойное нападение на магазин продуктов в Пушкине

По информации ivbg.ru, 29 сентября на номер «112» позвонил 33-летний продавец круглосуточного магазина «Продукты».
Около 05:50 двое неизвестных вошли в помещение на улице Радищева в Пушкине и, угрожая ему ножами, потребовали деньги из кассы. Однако забрать их злоумышленникам не удалось.
Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам возле дома № 22 на Кадетском бульваре. Ими оказались безработные жители Пушкина 18 и 20 лет. У задержанных изъято два ножа. Заведено уголовное дело.
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23.06.2022 2000