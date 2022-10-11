Александр Дрозденко рассказал, когда завершится частичная мобилизация в Ленобласти

В Ленобласти завершается призыв в рамках частичной мобилизации.

Основные мероприятия в рамках объявленной в России частичной мобилизации завершатся до конца этой недели, об этом заявил глава региона Александр Дрозденко.

«Мы ее (частичную мобилизацию – ред.) уже завершаем, я цифры не скажу. Не имею права. Но могу сказать так, что до конца недели она будет завершена», – отметил Александр Дрозденко.