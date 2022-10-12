Законодатели устранят запрет на совмещение военной службы с бизнесом

Правительство готовит инициативы на случай фактического закрытия бизнеса мобилизованных.

Российские законодатели предложили устранить запрет на совмещение военной службы с бизнесом, пишет «Коммерсант».

Согласно сообщениям, документ внесут в среду, 12 октября, на рассмотрение в Госдуму. Параллельно правительство готовит инициативы на случай фактического закрытия бизнеса мобилизованных. В документе будет оговорено, что сотрудников будут трудоустраивать в других фирмах.

Проще говоря, предприниматели или владельцы бизнеса, которых мобилизовали, смогут передать бразды правления компанией (компаниями) в руки своих доверенных лиц. При этом предпринимателям дадут послабления при уплате налогов и кредитные каникулы.