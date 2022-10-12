В Петербурге будут запущены чартеры до горнолыжных курортов

Также планируется несколько коротких полетных программ с экскурсионными турами.
По информации туроператоров FUN&SUN и «Интурист», в ближайший зимний период в Петербурге будут запущены чартерные рейсы на горнолыжный курорт Шерегеш и новогодние туры в Казань.
В том числе планируются, новогодние железнодорожные экспресс-туры из Москвы и Северной столицы в Великий Устюг.
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