В Петербурге будут запущены чартеры до горнолыжных курортов

Также планируется несколько коротких полетных программ с экскурсионными турами.

По информации туроператоров FUN&SUN и «Интурист», в ближайший зимний период в Петербурге будут запущены чартерные рейсы на горнолыжный курорт Шерегеш и новогодние туры в Казань.

В том числе планируются, новогодние железнодорожные экспресс-туры из Москвы и Северной столицы в Великий Устюг.