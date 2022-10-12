Жителю Выборга придется отработать 80 часов за долги по алиментам

Житель Выборга в Ленобласти задолжал своему несовершеннолетнему сыну свыше 300 тысяч рублей.

По решению суда, мужчина должен ежемесячно выплачивать алименты на содержание дочери в размере 1/4 части заработка. Однако горе-отец платил алименты нерегулярно. К тому же должник не пытался устроиться на работу и не встал на учет в центр занятости, также не явился на прием к судебному приставу.

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В итоге судом гражданину назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ. В итоге, мужчина официально трудоустроился, начал выплачивать алименты и погашать задолженность, сообщает пресс-служба ФССП по Ленобласти.