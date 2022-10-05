В Петербурге задержали мигранта, который провел оскорбительную лекцию о русских в автобусе

Полицейские задержали в Петербурге мигранта, который вызывающе вел себя в автобусе.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в автобусе № 208 в районе станции метро «Удельная» пьяный мигрант стал кричать семейной паре с ребенком, что он обожает унижать русских, и их скоро будут убивать. Инцидент произошел вечером 2 октября. Отец семейства конфликтовать не стал и записал все на видео.

Видео: паблик "Мэш на Мойке"

Никаких заявлений от пассажиров не поступало, но сотрудники Центра Э все равно установили личность дебошира и задержали его. Им оказался 37-летний мигрант, проживающий вместе с матерью в одном из районов Петербурга. В июне 2022 года его уже задерживали за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Задержанный раскаялся в содеянном. Мужчина заявил, что был пьян и не помнит, что говорил. Мигранта передадут в следственные органы для проведения процессуальных действий.