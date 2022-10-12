В выборгском парке Монрепо» спасли кота, просидевшего на дереве два дня

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти в выборгском парке «Монрепо» развернулась настоящая спасательная операция – с дерева сняли кота, который просидел там два дня.

Состояние хвостатого вызывало опасение как у специалистов музея, так и у посетителей. На помощь бедолаге пришел друг музея Арсений Сидоренко. Он забрался по лестнице и спустил кота на землю. Сейчас кот в безопасности.

В выборгском парке Монрепо» спасли кота, просидевшего на дереве два дня спасли кота, спасение, парк Монрепо, Ленобласть, Выборг
В выборгском парке Монрепо» спасли кота, просидевшего на дереве два дня спасли кота, спасение, парк Монрепо, Ленобласть, Выборг
В выборгском парке Монрепо» спасли кота, просидевшего на дереве два дня спасли кота, спасение, парк Монрепо, Ленобласть, Выборг
Фото: vk.com/monrepovyborg
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06.10.2022 132
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