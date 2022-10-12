В выборгском парке Монрепо» спасли кота, просидевшего на дереве два дня

В Ленобласти в выборгском парке «Монрепо» развернулась настоящая спасательная операция – с дерева сняли кота, который просидел там два дня.

Состояние хвостатого вызывало опасение как у специалистов музея, так и у посетителей. На помощь бедолаге пришел друг музея Арсений Сидоренко. Он забрался по лестнице и спустил кота на землю. Сейчас кот в безопасности.

Фото: vk.com/monrepovyborg