В выборгском парке Монрепо» спасли кота, просидевшего на дереве два дня

В Ленобласти в выборгском парке «Монрепо» развернулась настоящая спасательная операция – с дерева сняли кота, который просидел там два дня.
Состояние хвостатого вызывало опасение как у специалистов музея, так и у посетителей. На помощь бедолаге пришел друг музея Арсений Сидоренко. Он забрался по лестнице и спустил кота на землю. Сейчас кот в безопасности.
Фото: vk.com/monrepovyborg
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