Автоподставщик, напавший на машину с детьми в Петербурге, получил условный срок

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении 24-летнего мужчины, который напал с огнетушителем на петербуржца с тремя детьми. Суд приговорил агрессора к 3 годам условно.

Как рассказал 37-летний потерпевший, он находился в автомобиле с детьми 2015, 2016 и 2020 годов рождения. Двое неизвестных вышли из-за угла и направились в сторону двора. В этот момент оттуда выезжала машина.

Один из молодых людей решил инсценировать ДТП, чтобы получить деньги, и прыгнул на капот машины. У петербуржца работал регистратор. Он сказал водителю, что произошла автоподстава, и предложил вызвать полицию.

Автоподставщики были недовольны развитием событий. Один из них ушел в магазин, затем вернулся и сказал: «У вас машина горит». После чего выпустил пострадавшему в лицо содержимое огнетушителя и ударил его им по колену.

Дети в салоне начали кашлять. Мужчине потребовалась медицинская помощь – его с ожогом глаз, верхних дыхательных путей и слизистой оболочки рта доставили в больницу.