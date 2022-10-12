Чехия с 25 октября запретит въезд россиянам по туристическим визам

Как сообщает глава МИД Чехии Ян Липавский, с 25 октября россияне с кратковременными туристическими шенгенскими визами не смогут попасть в страну.

«Мы вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, культуры и спорта. <…> Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают в аэропорт в Праге», – заявил Ян Липавский

Ранее границы для российских туристов закрыли Финляндия, Литва, Эстония, Польша и Латвия. А еврокомиссия отменила упрощенную процедуру получения виз для граждан России.