В многоквартирных домах Финляндии начали появляться памятки, как экономить энергоресурсы

Автор: Гузель Галимова
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В подъездах многоквартирных домов в Финляндии начали вешать памятки, как экономить энергоресурсы.

Жителям рекомендуют мыться быстрее, убавить отопление, загружать стиральные машинки по максимуму, а помещения проветривать редко и быстро, чтобы тепло экономить.

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Тем временем Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить «зимнего хаоса» и бесконтрольных перебоев.

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26.08.2022 287
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