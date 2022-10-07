В подъездах многоквартирных домов в Финляндии начали вешать памятки, как экономить энергоресурсы.
Жителям рекомендуют мыться быстрее, убавить отопление, загружать стиральные машинки по максимуму, а помещения проветривать редко и быстро, чтобы тепло экономить.
Тем временем Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить «зимнего хаоса» и бесконтрольных перебоев.
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26.08.2022 287