В подъездах многоквартирных домов в Финляндии начали вешать памятки, как экономить энергоресурсы.

Жителям рекомендуют мыться быстрее, убавить отопление, загружать стиральные машинки по максимуму, а помещения проветривать редко и быстро, чтобы тепло экономить.

Тем временем Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить «зимнего хаоса» и бесконтрольных перебоев.