На сайте ОБЪЯСНЯЕМ.РФ рассказали, могут ли мобилизовать единственного ребенка одинокого родителя.
Такого человека мобилизовать не могут в том случае, если он занят постоянным уходом за родителем, нуждающемся по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе, либо являющимся инвалидом I группы. При этом не должно быть других людей, обязанных по закону осуществлять такой уход.
Подтверждением факта осуществления такого ухода является заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы о постороннем постоянном уходе, либо справка об инвалидности I группы.
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11.10.2022 150