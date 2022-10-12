На сайте ОБЪЯСНЯЕМ.РФ рассказали, могут ли мобилизовать единственного ребенка одинокого родителя.

Такого человека мобилизовать не могут в том случае, если он занят постоянным уходом за родителем, нуждающемся по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе, либо являющимся инвалидом I группы. При этом не должно быть других людей, обязанных по закону осуществлять такой уход.

Подтверждением факта осуществления такого ухода является заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы о постороннем постоянном уходе, либо справка об инвалидности I группы.