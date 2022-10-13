Адвокат Чиков сообщил, что суд впервые приостановил мобилизацию россиянина

Призванный мужчина подал заявление об альтернативной гражданской службе. Ему было в ней отказано.

Затем он обратился в суд с иском об оспаривании законности решения военного комиссариата и призывной комиссии.

Как сообщил правозащитник Павел Чиков, инстанция приняла исковое заявление, назначила дату слушания и удовлетворила ходатайство об обеспечительных мерах — приостановила решение о призыве на военную службу и действие повестки до вступления в силу решения суда по делу.