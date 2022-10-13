Еще одно иностранное государство начнет принимать карты «Мир»

Островное государство в Индийском океане планирует начать обслуживать карты «Мир».
Маврикий может начать принимать для оплаты карты платежной системы «Мир». Об этом заявил посол страны в РФ Джанке Хесвар.
Маврикий пытается ввести в оборот карту «Мир». Когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться. Центральный банк РФ сделал запрос в ЦБ Маврикия для совместной работы по рассмотрению возможности работы карты «Мир, — цитирует посла РИА Новости.
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12.10.2022 92