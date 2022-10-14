Неофициальная Android-версия WhatsApp крадет пользовательские аккаунты

Авторы опасного приложения продвигают свое детище в Snaptube и Vidmate.

Как сообщает тематический информационно-новостной портал anti-malware.ru, последняя версия неофициального приложения WhatsApp под названием «YoWhatsApp» для Android ворует ключи доступа от аккаунтов пользователя.

В данном случае речь идет о сборке YoWhatsApp v2.22.11.75. Приложение имеет все те разрешения, что и оригинальный WhatsApp, но последняя версия начала перехватывать ключи WhatsApp, что позволяет получить контроль над аккаунтом пользователя.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что у приложения YoWhatsApp есть клон под названием «WhatsApp Plus». Он распространяется через софт VidMate.