Неофициальная Android-версия WhatsApp крадет пользовательские аккаунты

Авторы опасного приложения продвигают свое детище в Snaptube и Vidmate.
Как сообщает тематический информационно-новостной портал anti-malware.ru, последняя версия неофициального приложения WhatsApp под названием «YoWhatsApp» для Android ворует ключи доступа от аккаунтов пользователя.
В данном случае речь идет о сборке YoWhatsApp v2.22.11.75. Приложение имеет все те разрешения, что и оригинальный WhatsApp, но последняя версия начала перехватывать ключи WhatsApp, что позволяет получить контроль над аккаунтом пользователя.
В «Лаборатории Касперского» заявили, что у приложения YoWhatsApp есть клон под названием «WhatsApp Plus». Он распространяется через софт VidMate.
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06.10.2022 196