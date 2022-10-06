Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к телефону через WhatsApp

Разработчик известного мессенджера Telegram признался, что сам уже давно удалил приложение WhatsApp из своего смартфона.

Дуров сильно раскритиковал сервис WhatsApp. О чем он написал в своем телеграмм-канале на днях. Он рассказал пользователям об уязвимостях приложения, обозвав его «дверью для входа в ваш телефон».

Дуров также отметил, что злоумышленники могут получить доступ ко всем программам на вашем телефоне, на котором загружен WhatsApp. Кроме всего прочего, с его слов, существуют проблемы с безопасностью приложения, что утвердили сами создатели WhatsApp.

— Вы можете пользоваться всевозможными приложениями для обмена смс, которые вам нравятся, однако держитесь подальше от WhatsApp — он уже 14 лет представляет из себя прибор слежки, — написал Павел Дуров в соцсетях.

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Павел Дуров предостерег пользователей, что хакерам может открыться доступ к вашему гаджету после обновления WhatsApp.