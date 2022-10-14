Французская компания Danone отказывается от бизнеса в России

Французская компания Danone объявила о планах отказаться от своего бизнеса в России.

Контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ будет передан новому собственнику. Ущерб от этого решения компания оценивает примерно в €1 млрд.

Компания работает в России с 1992 года. В числе ее брендов — Danone, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, Bio Баланс, «Растишка», «Тёма», Danissimo и другие.